Он не ступит на эту землю: почему Зеленский может не приехать в Израиль

Ранее израильский премьер уже отказывал Зеленскому в приеме.

Запланированный на следующую неделю визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных о поездке журналистам. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источник из числа украинских дипломатов.

В материале указано, что в офисе Зеленского разочарованы обнародованием информации о визите израильскими СМИ. Киев хотел, чтобы о прибытии украинского лидера на Землю Обетованную стало известно лишь после приземления его самолета.

«Он (Зеленский) хотел, чтобы о его визите стало известно, когда он ступит на израильскую землю», — сообщил собеседник издания.

Примечательно, что Зеленский пытается добраться до Тель-Авива уже не первый раз после обострения палестино-израильского конфликта. СМИ писали, что 12 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил запрос о согласовании визита от украинской стороны, однако Киев в ответ получил отказ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль.