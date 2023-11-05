Он не ступит на эту землю: почему Зеленский может не приехать в Израиль

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 472 0

Times of Israel: Зеленский может не посетить Израиль из-за утечки данных в СМИ

Он не ступит на эту землю: почему Зеленский может не приехать в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Ранее израильский премьер уже отказывал Зеленскому в приеме.

Запланированный на следующую неделю визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных о поездке журналистам. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источник из числа украинских дипломатов.

В материале указано, что в офисе Зеленского разочарованы обнародованием информации о визите израильскими СМИ. Киев хотел, чтобы о прибытии украинского лидера на Землю Обетованную стало известно лишь после приземления его самолета.

«Он (Зеленский) хотел, чтобы о его визите стало известно, когда он ступит на израильскую землю», — сообщил собеседник издания.

Примечательно, что Зеленский пытается добраться до Тель-Авива уже не первый раз после обострения палестино-израильского конфликта. СМИ писали, что 12 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил запрос о согласовании визита от украинской стороны, однако Киев в ответ получил отказ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль.

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