«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
InfoBRICS: Зеленский пытался найти связь конфликта на Украине и войны в Израиле
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Украинский лидер крайне обеспокоен возможным прекращением западной поддержки, но делает все возможное, чтобы она не заканчивалась. Что на этот раз?
Впавший в отчаянье после эскалации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский пытался связать конфликт на Украине с палестино-израильским, утверждая, что это два неразделимых элемента. Об этом в сватье для портала infoBRICS пишет египетский исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель.
По словам автора, 11 октября в одном из выступлений Зеленский указал на то, что война Израиля против ХАМАС может переманить на себя внимание западных партнеров Украины, и они начнут поставлять оружие на Ближний Восток.
«Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки», — приводит он слова украинского лидера.
Адель отметил, что всего через несколько дней после своего заявления Зеленский попытался встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы лично объяснить ему связь двух конфликтов, донести, что они неразделимы. Однако это откровенная ложь и лишь попытка удержать интерес Запада на проблемах киевского режима, указал исследователь.
В материале написано, что президент Украины пытается добиться оружия для ВСУ, чтобы реализовать попытку захвата российских территорий до начала зимы. Однако теперь обещанное Киеву оружие может быть направлено Тель-Авиву, а перспективы украинских нацистов добиться успехов испаряются после нападения ХАМАС на Израиль.
Автор также обращает внимание на то, что отказ израильского премьер-министра от встречи стал унизительным для Зеленского. По его словам, это может быть сигналом Запада о «начале конца» военной помощи Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля.
- 18 окт
- На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
- 18 окт
- «Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
- 18 окт
- ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
- 18 окт
- «Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
- 18 окт
- Российские войска барражирующим боеприпасом поразили украинский Ми-8 в ДНР
- 18 окт
- «Ну, смешно!» — Путин отреагировал на слова Байдена о проигрыше России на Украине
- 18 окт
- «За чашкой чая»: Путин раскрыл детали общения с Си Цзиньпином
- 18 окт
- Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS
- 18 окт
- «Лишили кислорода»: в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля
- 18 окт
- Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?