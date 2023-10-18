«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль

Украинский лидер крайне обеспокоен возможным прекращением западной поддержки, но делает все возможное, чтобы она не заканчивалась. Что на этот раз?

Впавший в отчаянье после эскалации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский пытался связать конфликт на Украине с палестино-израильским, утверждая, что это два неразделимых элемента. Об этом в сватье для портала infoBRICS пишет египетский исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель.

По словам автора, 11 октября в одном из выступлений Зеленский указал на то, что война Израиля против ХАМАС может переманить на себя внимание западных партнеров Украины, и они начнут поставлять оружие на Ближний Восток.

«Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки», — приводит он слова украинского лидера.

Адель отметил, что всего через несколько дней после своего заявления Зеленский попытался встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы лично объяснить ему связь двух конфликтов, донести, что они неразделимы. Однако это откровенная ложь и лишь попытка удержать интерес Запада на проблемах киевского режима, указал исследователь.

В материале написано, что президент Украины пытается добиться оружия для ВСУ, чтобы реализовать попытку захвата российских территорий до начала зимы. Однако теперь обещанное Киеву оружие может быть направлено Тель-Авиву, а перспективы украинских нацистов добиться успехов испаряются после нападения ХАМАС на Израиль.

Автор также обращает внимание на то, что отказ израильского премьер-министра от встречи стал унизительным для Зеленского. По его словам, это может быть сигналом Запада о «начале конца» военной помощи Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля.