Вениамин Смехов горько зарыдал во время прощания с Темиркановым: «Дорогой Юра…»

Актер отметил, что произносил свою речь, находясь в «тесках» воспоминаний.

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялось прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым. В последний путь проводить дирижера пришли его друзья, коллеги, родные и поклонники. Источник 5-tv.ru предает, что среди них были актер Вениамин Смехов и дирижер Валерий Гергиев.

Смехов во время своей прощальной речь не сумел сдержать слез.

«Я нахожусь в тесках таких воспоминаний, из-за которых я должен сказать прямо: Дорогой Юра…», не сумел из-за кома в горле закончить свою мысль Смехов.

Актер после паузы вспомнил, как о Темирканове отзывался Андрей Миронов. По его словам, тот говорил о нем, как о великом музыканте, имя которого с восторгом произносят лучшие профессионалы мира. Актер отметил, что Юрий Хатуевич при жизни дарил много улыбок и добродушия.

Гергиев в своей речи выразил слова благодарности от тысяч и тысяч слушателей Темирканова. Главный дирижер Мариинского театра отметил его неоценимый вклад в отечественную культуры, который, кажется, уже никто не сможет повторить.

«Вашу роль в искусстве Петербурга сложно переоценить. Вас никогда никто не сможет превзойти», — высказал он.

Филармония сегодня открыла свои двери для всех желающих проститься с великим дирижером. С своих стенах она собрала тысячи людей, которые выстаивались в метровые очереди, чтобы подойти и ненадолго задержаться у гроба музыканта. Панихиду посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент России Владимир Путин направил траурный венок.

Глава государства ранее выразил слова соболезнования в связи с кончиной дирижера. Уход Темирканова он назвал невосполнимой потерей, а его личность — великой и неординарной.

Юрий Темирканов ушел из жизни на 85-м году. О потере стало известно 2 ноября. Причину или иные обстоятельства смерти его родные не раскрывали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ролдугин рассказал, каким человеком был Темирканов.