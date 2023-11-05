Сладкие уста: ТОП-5 знаков зодиака, которые лучше всех целуются

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Астрологи рассказали, чего ждать от первого поцелуя с самыми страстными представителями астрологического круга.

Сладкие уста: ТОП-5 знаков зодиака, которые лучше всех целуются

Фото: www.globallookpress.com

Ожидание первого поцелуя бывает более волнительным и приятным, чем сам поцелуй. Суровая правда жизни! Чтобы вам было немного проще предсказать, как пройдет долгожданный момент — страстно и незабываемо или просто мокро и неуверенно — астрологи подготовили список лучших в этом деле представителей зодиакального круга.

Лев

Обладатель титула «Самые сладкие уста» — безусловно, Лев. Его поцелуй унесет вас к облакам и заставит забыть обо всех, кого вы целовали прежде. Страстная натура Льва, знающая себе цену, понимающая свою сексуальность и привлекательность — идеальный рецепт для первого свидания! Закройте глаза и получайте удовольствие!

Дева

Девы очень неоднозначны и многогранны, они могут быть горячими любовниками и трогательными романтиками одновременно. Эти ребята умело сочетают грубую напористость с нежностью и аккуратностью, подсознательно чувствуют нужный момент. Первый поцелуй будет как в кино — идеальным.

Скорпион

Представители этого знака зодиака — сама страсть. Они вспыхивают своим чувством мгновенно и так ярко, что эту симпатию невозможно не заметить. А уже есть объект вожделения отвечает взаимностью, он буквально попадет в жерло вулкана. В хорошем смысле! Поцелуй будет невероятно жарким!

Овен

Овен — знак основательный, который тщательно готовится ко всему. Даже к поцелую. Никакой спонтанности! Только выверенный годами практики точный план действий, который срабатывает каждый раз. Овен поиграет с вами, заведет и подарит впечатления, которые запомнятся надолго.

Рак

Раки обожают целоваться и предаются этому занятию искренне и с энтузиазмом. Представители этого знака зодиака также достаточно смелы, чтобы инициировать близость, они не будут ждать, пока объект страсти «созреет», пишет cluber.com.ua. Первое касание губ, если рядом с вами Рак, будет красивым, захватывающим, волнительным. Ух, держитесь!

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, представители которых с годами становятся только красивее.

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