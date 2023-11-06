Стрельбу в ресторане в центре Москвы открыл чемпион Европы по боксу

Спортсмен задержан. Оказывается, он уже имел проблемы с законом.
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Чемпион Европы по боксу Никита Иванов открыл стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел вечером 5 ноября. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Самого Иванова задержали правоохранительные органы.
По имеющейся информации, спортсмен начал выяснять отношения с одним из посетителей кафе, поскольку не поделил вход в ресторан. Затем к конфликту подключились охранники заведения. Иванов сходил в свой автомобиль, а вернулся уже с травматическим пистолетом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это не первый раз, когда у мужчины появляются проблемы с законом. В 2020-м он устроил драку в поезде. Его оппонента пришлось госпитализировать.
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кафе на севере Москвы произошла стрельба. Между группой граждан произошел конфликт. Один из пострадавших был госпитализирован.
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