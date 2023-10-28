Стрельба произошла в кафе на севере Москвы

Неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы.

Инцидент произошел на Михайловской улице. По данным столичной прокуратуры, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого посетителю заведения было причинено ранение.

Пострадавший госпитализирован. В каком он находится состоянии, не сообщается.

Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, полиция разыскивает троих подозреваемых. Они скрылись с места преступления на каршеринге.

Коптевская межрайонная прокуратура взяла ход расследования произошедшего на контроль.

Несколько дней назад трагедия произошла в маленьком американском городе Льюистон. Там мужчина открыл огонь по людям. По меньшей мере погибли 18 человек. Сам преступник сумел сбежать. Правоохранителям удалось установить его личность. Предварительно, в жестоком преступлении подозревается мужчина по имени Кард. И по словам его окружения, он имел проблемы с психикой — слышал голоса. Также по данным западной прессы, мужчина оставил предсмертную записку.