В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 406 0

Пострадали четыре человека. Из-за чего начался конфликт?

Фото, видео: Swen Pförtner / ТАСС; 5-tv.ru

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Стрельба произошла в ресторане на Шлюзной набережной в центре Москве. По данным 5-tv.ru, пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. На месте работают экстренные службы.

По данным ведомства, в ходе возникшему между группой лиц конфликта 37-летний мужчина произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия. Злоумышленник уже задержан.

Как рассказали 5-tv.ru очевидцы произошедшего, перепалка началась буквально на пустом месте. Задержанный не поделил дверь с другим молодым человеком. Словесная перепалка переросла в драку. Еще несколько человек попытались их разнять, но в итоге тоже ввязались в конфликт. После дебошир уже применил травматическое оружие.

Как рассказывал 5-tv.ru, в конце октября стрельба произошла в кафе и на севере Москвы. Тогда пострадал один человек.

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