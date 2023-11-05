В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

Стрельба произошла в ресторане на Шлюзной набережной в центре Москве. По данным 5-tv.ru, пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. На месте работают экстренные службы.

По данным ведомства, в ходе возникшему между группой лиц конфликта 37-летний мужчина произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия. Злоумышленник уже задержан.

Как рассказали 5-tv.ru очевидцы произошедшего, перепалка началась буквально на пустом месте. Задержанный не поделил дверь с другим молодым человеком. Словесная перепалка переросла в драку. Еще несколько человек попытались их разнять, но в итоге тоже ввязались в конфликт. После дебошир уже применил травматическое оружие.

Как рассказывал 5-tv.ru, в конце октября стрельба произошла в кафе и на севере Москвы. Тогда пострадал один человек.