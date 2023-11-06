Стоит ли беспокоиться, если на коже появились подобные новообразования?

Появление на коже пятен разного вида и формы может быть следствием не только старения организма человека. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Специалист указала, что нередко пигментные пятна появляются из-за чрезмерного пребывания на солнце, гормональных изменений в организме (например, у беременных).

Однако часто людей беспокоит вопрос о том, могут ли пигментные пятна привести к раку. Ведь это по сути образования на коже и изменения клеток кожи. По словам Егоровой, переживать не стоит.

«Пигментные пятна не перерождаются в рак никогда. Даже если вдруг на месте, где есть или было до удаления пигментное пятно, образовалась опухоль кожи, — это не следствие, просто рак развился здесь, и все», — рассказала специалист в беседе с aif.ru.

Дерматолог объяснила, что хоть пигментное пятно и представляет собой измененные клетки, все же с раком никак не связано. Изменения в нем происходят за счет изменения меланина — цветового пигмента.

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