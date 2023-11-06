«Не буду читать речь»: Папе Римскому стало плохо во время аудиенции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Папе Римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане

«Не буду читать речь»: Папе Римскому стало плохо во время аудиенции

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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На вопросы о своем здоровье 86-летний понтифик шутит, что он «пока жив».

Папа Римский Франциск пожаловался на самочувствие во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Авторы обратили внимание на тихий голос понтифика. Присутствующие заметили его слабость.

«Спасибо за ваш визит, но я не очень здоров, поэтому не буду читать речь», — обратился к делегации Франциск.

Однако в материале отмечается, что Папа Римский лишь немного простудился, и ничего не угрожает его графику — он продолжит работать в прежнем режиме. В службе печати Святого престола добавили, что запланированные встречи из-за простуды отменены не будут.

Случаи, когда Папа Римский передавал посетителям свою речь, не произнося ее, в Ватикане уже были. Уточняется, что Франциск вместо речи просто поприветствовал присутствующих лично.

Сам понтифик в последнее время на вопросы о здоровье отшучивается, говоря, что «пока жив».

Ранее 5-tv.ru писал, что Папа Римский назвал причину погружения мира в войну.

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