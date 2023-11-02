Темные времена: Папа Римский назвал причину погружения мира в войну

Папа Римский Франциск: оборонная промышленность погрузила мир в войну
Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA
Что поможет завершить вооруженные конфликты и достичь мирового порядка?
Темные времена настигли нас, в мире разжигаются конфликты, а тому виной — военная промышленность. Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью RAI.
«Война — это поражение. Я воспринял это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) как еще одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность», — сказал он.
По словам понтифика, темные времена не прекращались после окончания Второй мировой войны. При этом в Европе чутко реагируют на происходящее на Украине и Ближнем Востоке из-за их местоположения.
Папа подчеркнул, что сейчас проходит много и других вооруженных конфликтов, которым уделяется меньше внимания. Речь в том числе идет о Йемене и Мьянме.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что Папа Римский назвал россиян наследниками «великой Матушки России» и призвал их идти вперед. Более того, он поблагодарил представителей молодого поколения за то, какими россиянами они являются. В результате эти слова патриарха вызвали скандал в Европе.
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