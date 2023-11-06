Земля в облаке плазмы: ученые недооценили мощность магнитной бури, «осветившей» юг России

Российские исследователи считают, что солнечная вспышка стала одной из самых сильных за последние несколько лет.

По Земле прошла магнитная буря, вызвавшая полярное сияние даже на юге России. О вспышке стало известно еще 5 ноября, однако позже выяснилось, что ученые неправильно оценили мощность плазменного потока, выброшенного Солнцем. Что стало причиной ошибки — в материале 5-tv.ru.

Ошибочная оценка

Выброс скопления плазмы ученые зафиксировали еще 3 ноября, в пятницу. Однако тогда научное сообщество пришло к выводу, что это было вызвано слабой солнечной вспышкой, а само событие — рядовым из-за присвоенного ему низкого класса.

Однако мировые агентства ошиблись с оценкой мощности магнитной бури.

«По факту, как сейчас стало понятно, облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой», — говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Земля в облаке солнечной плазмы

Российские ученые называют выброс плазмы исключительно сильной магнитной буре, которая стала одной из наиболее мощных за последние несколько лет. По их словам, Земля попала в облако солнечной плазмы, обладающем собственным магнитным полем.

«Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», — подчеркнули специалисты.

Сильнейшая магнитная буря вызвала полярное сияние, в ряде регионов России, в том числе, в южной части страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце образовалась гигантская трещина.