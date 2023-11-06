«Дети называют меня роботом»: Костомаров честно рассказал о депрессии после болезни

Российский фигурист пережил серьезные осложнения после пневмонии, которые привели к ампутации стоп и кистей. Как он смог восстановиться и вернуться к жизни?

Российский фигурист Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций, признается, что первое время было тяжело смириться с потерей конечностей. Спортсмен впал в настоящую депрессию, из которой ему помогли выйти родные и близкие. Об этом он рассказал во время федерального Просветительского марафона «Знание. Первые» на ВДНХ.

Роман Костомаров был госпитализирован в начале 2023 года с пневмонией, но получил серьезные осложнения: из-за проблем с кровообращением развился сепсис, который привел к ампутации обеих стоп и кистей рук. По словам фигуриста, первое этого он впал в настоящую депрессию.

«Буду лежать, потому что невозможно… и больно все, и желание, апатия. Думаешь: да пропали все пропадом!», — вспоминает олимпийский чемпион.

Однако спортсмен все же нашел в себе силы, чтобы продолжить реабилитацию и привыкнуть к протезам, научиться ими пользоваться.

«Я сказал, что домой не поеду, пока я не встану на ноги. Я не хочу, чтоб меня видели дети, на коляске чтоб меня привезли. Вот дети меня очень подстегивали. Мама постепенно детей настраивала на то, что папа теперь робот-3000. Они меня так теперь называют. Сын говорит: „Папа, а можно еще, чтобы у тебя голова на 360 поворачивалась?“» — делится фигурист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роман Костомаров рассказал, как после ампутации вернулся к обычной жизни.