Российские войска неустанно ведут бой с врагом. Он будет побежден!

На краснолиманском направлении противнику противостоят российские артиллеристы. Точными залпами подразделения уничтожают огневые точки ВСУ. Враг несет значительные потери — его боевые запасы находятся на грани истощения, в ход идет даже раритетное оружие. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин — о происходящем на передовой.

«На верность своему Отечеству»: экс-боевики ВСУ принесли присягу России

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.