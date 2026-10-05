ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения в Харьковской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Внутри основного кольца российские подразделения ведут бои за четыре населенных пункта.

Завершена зачистка малого кольца у Рубленого

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские военнослужащие завершили зачистку малого кольца окружения севернее Рубленого в Харьковской области. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Одновременно подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать основное кольцо окружения украинских формирований. По данным министерства, российские силы также расширяют внешнюю зону контроля.

Внутри основного кольца идут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково Харьковской области, уточнили в Минобороны.

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