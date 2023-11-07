Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Российский кабель связи поврежден в Финском заливе
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Инцидент случился в экономической зоне Финляндии.
Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе в экономической зоне Финляндии, сообщает издание Yle.
Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Петербург и Калининград в Финском заливе. Предварительно, повреждение произошло тогда же, когда и утечка на газопроводе Balticconnector.
Отмечается, что оператор кабеля «Ростелеком» уведомил Хельсинки об обрыве кабеля 12 октября. Российская сторона приступила к ремонту. Уточняется, что на месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке.
Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв.
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