Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

Инцидент случился в экономической зоне Финляндии.

Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе в экономической зоне Финляндии, сообщает издание Yle.

Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Петербург и Калининград в Финском заливе. Предварительно, повреждение произошло тогда же, когда и утечка на газопроводе Balticconnector.

Отмечается, что оператор кабеля «Ростелеком» уведомил Хельсинки об обрыве кабеля 12 октября. Российская сторона приступила к ремонту. Уточняется, что на месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке.

Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв.