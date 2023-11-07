Сын выдернул чеку: погибший помощник Залужного стал третьим в списке «по исчезновению»

В обстоятельствах случившегося разбирается МВД.

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега. Подробностями случившегося с прессой поделился министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

По предварительной информации, помощник Залужного получил в подарок от коллег в честь своего 39-летия коробку с таинственным объектом. Среди прочих упаковок оказался ящик с гранатами западного образца. Военный решил побаловать своего сына и показал ему боеприпасы. Во время демонстрации 13-летний мальчик по незнанию выдернул чеку, сообщают «Известия».

В результате несчастного случая Геннадий Частяков погиб, его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ЧП полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу. Коллегу, который подарил Частякову гранаты, приняли решение задержать — им оказался сослуживец помощника Залужного. Следователям мужчина уже успел объяснить, что просто хотел удивить товарища и не нашел варианта для подарка лучше. О том, что в ящике лежат настоящие боевые гранаты, погибший был предупрежден.

Судя по всему, Частяков не поверил коллеге, решив, что гранаты являются рюмками специфической формы. В результате небрежного обращения одна из гранат взорвалась.

Смерть Частякова стала ударом для главкома ВСУ. Комментируя инцидент, Залужный заявил, что тот был его близким другом и надежной опорой. За последнее время Залужный лишился уже третьего ценного подчиненного.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощника Залужного могли ликвидировать.