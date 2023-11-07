Могли ликвидировать? Стали известны новые подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного

Геннадий Частяков погиб на глазах близких в свой день рождения.

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного подорвался на гранате прямо в свой день рождения. В украинском МВД говорят о неосторожном обращении с оружием.

Внутри одного из подарков оказались боевые гранаты. Когда именинник демонстрировал их гостям — раздался взрыв. Офицер погиб, а его 13-летний сын, предварительно, оказался в больнице. Позже нашли и того, кто преподнес смертоносный подарок, — тоже военный из окружения Залужного, который хотел удивить сослуживца.

Впрочем, есть и другая версия — диверсия. Смерть офицера совпала с усилившимися разногласиями между главкомом ВСУ и президентом. Неделю назад в интервью журналу Economist Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик, чем сильно разозлил Зеленского.