Могли ликвидировать? Стали известны новые подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного

Эфирная новость 32 0

Помощника главкома ВСУ Залужного могли ликвидировать

Фото, видео: Jan Woitas/ ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Геннадий Частяков погиб на глазах близких в свой день рождения.

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного подорвался на гранате прямо в свой день рождения. В украинском МВД говорят о неосторожном обращении с оружием.

Внутри одного из подарков оказались боевые гранаты. Когда именинник демонстрировал их гостям — раздался взрыв. Офицер погиб, а его 13-летний сын, предварительно, оказался в больнице. Позже нашли и того, кто преподнес смертоносный подарок, — тоже военный из окружения Залужного, который хотел удивить сослуживца.

Впрочем, есть и другая версия — диверсия. Смерть офицера совпала с усилившимися разногласиями между главкомом ВСУ и президентом. Неделю назад в интервью журналу Economist Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик, чем сильно разозлил Зеленского.

+8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
Губернатор Севастополя сообщил о падении на частный дом обломков сбитого БПЛА
6:00
«Аллигаторы» в небе! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру
5:30
Могли ликвидировать? Стали известны новые подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного
5:15
Тысячи жителей Приморья остались без света: какие еще последствия принес штормовой циклон
5:15
Мама лучше знает: какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее

Сейчас читают

Я скажу тебе, кто ты: как группа крови влияет на наш характер
Мечтал быть комиком, но пошел в учителя: как звезда сериала «Ольга» Тимофей Зайцев стал актером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд