Трамп вывел судью из себя во время очередного заседания в США

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На этот раз политика и бизнесмена обвиняют в мошенничестве и завышении стоимости активов.

Фото, видео: REUTERS / JANE ROSENBERG SKETCHES; 5-tv.ru

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В политическое шоу превратился очередной суд в США над Дональдом Трампом. На этот раз политика и бизнесмена обвиняют в мошенничестве и завышении стоимости активов.

Однако сам фигурант считает, что все выпады против него связаны исключительно с предстоящими выборами президента США. Ответы на любой вопрос судьи, а также журналистов Трамп начинал с обвинений в адрес действующего хозяина Белого дома.

«Процесс надо мной — это печальная ситуация для всей нашей страны. Такого не должно быть в США, это удел стран третьего мира и банановых республик! Но наши жители понимают это, они видят, что это политическая война против меня. Им это не нравится, так что мы будем бороться и выиграем выборы!» — отметил он.

После заявлений Трампа судья буквально вышла из себя и попросила адвокатов урезонить своего клиента, чтобы впредь отвечал по сути дела. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком.

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