Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком: снова за старое

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком

Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком: снова за старое

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Чем недоволен экс-лидер США?

Дональд Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком. Такое заявление бывший лидер США сделал в ходе недавнего выступления перед избирателями в штате Флорида.

По словам политика, некомпетентность нынешнего президента привела к тому, что над Америкой насмехаются другие государства. Трамп заявил, что встречал шестилетних детей, которые вели себя более осмысленно.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — заявил Трамп.

Он добавил, что из-за политики демократов граждане США больше не могут чувствовать себя в безопасности. Кроме того, Трамп припомнил Байдену коррупционные скандалы с его участием.

«Ненавижу больше всего»: Трамп резко выступил против поддержки Украины

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп признал проигрышную позицию Украины. Он заявил, что именно поэтому власти в Вашингтоне избегают комментариев по конфликту на Донбассе.

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