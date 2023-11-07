Деми Мур впала в депрессию после встречи с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Жена страдающего деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг занимается благотворительностью — так она продолжает дело мужа, который все больше отдаляется из-за болезни. Больше года назад актеру поставили страшный диагноз: прогрессирующая деменция. Только за последние годы голливудский актер боевиков стал все реже узнавать детей. Теперь же и вовсе стало известно — болезнь Уиллиса прогрессирует.

В социальных сетях дочь Уиллиса, Стаус, опубликовала трогательное совместное фото Деми Мур с отцом: на нем Уиллис обнимает Мур и целует ее в лоб. Снимок был сделан в один из последниз визитов знаменитости в дом бывшего супруга. В кадре бывшие муж жена выглядели настолько счастливыми, что казалось, для них не существует проблем и преград.

Дочь Брюса Уиллиса показала их идиллию с Деми Мур. Instagram* / scoutlaruewillis

Лишь позже оказалось, что счастье от общения с Уиллисом для Мур омрачил тот факт, что состояние ее экс-супруга ухудшается. Последняя встреча наглядно показала: актер больше не узнает ее, а их общение каждый раз начинается для него с чистого листа.

«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко», — пишет портал Closer со ссылкой на слова своего инсайдера.

В последние годы покой Уиллиса охраняет все его большое семейство. пять дочерей, супруга Эмма Хеминг и бывшая жена Деми Мур, они поддерживают и защищают Брюса. Близкие Уиллиса выбрали путь открытости: они полагают, что, если не прятать болезнь, а рассказывать о ней честно, это сможет помочь другим семьям, проходящим через аналогичные проблемы, и привлечет внимание к исследованиям в области деменции. Сам Уиллис, сумей он осознать происходящее и сказать об этом, поддержал бы такой подход, уверена семья.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Брюса Уиллиса решила продолжить дело его жизни.

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