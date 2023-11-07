Тайна стоматологов: как предотвратить проблемы с зубами у детей

Стоматолог Давидян: посещать с детьми зубного врача нужно каждые шесть месяцев
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Необходимо соблюдать ряд важных правил.
Распространено мнение, что в плохих зубах виновата наследственность. Она, безусловно, играет некую роль, но не настолько определяющую.
Если с самого детства родители будут соблюдать нескольких правил, то с серьезными проблемами с зубами их дитя не столкнется и во взрослом возрасте. Об этом изданию dni.ru рассказал стоматолог-хирург Арам Давидян.
Личный пример
Если родители ежедневно уделяют достаточно внимания уходу за зубами, то дети обязательно заинтересуются и начнут повторять за ними. Так, с самого раннего возраста у них сформируется понимание, что чистка зубов — это важная процедура.
Регулярное посещение стоматолога
По словам специалиста, важно начинать знакомство с врачом уже с восьми месяцев, причем и со стоматологом-терапевтом, и с ортодонтом. Это нужно, чтобы определить, какая эмаль у зубов малыша, а также чтобы подобрать подходящий уход.
А ортодонт установит наличие привычек, которые могут отрицательно сказаться на формировании зубочелюстной системы и оказать негативное воздействие на прикус. Он даст рекомендации по их устранению, что в будущем избавит от необходимости выравнивания.
Но, к сожалению, превентивная стоматология еще не особо развита, а в большинстве случаев детей ведут к специалисту, когда уже появляются жалобы либо потемнения на эмали. Многие взрослые даже не задумываются, что зубные единицы подлежат чистке уже с момента прорезывания.
Лечение молочных зубов
Есть мнение, что лечить молочные зубы необязательно, ведь они все равно сменятся на коренные. Но их также следует лечить и бороться за каждый зубик — но только по показаниям. Ни один грамотный профильный врач не будет настаивать на лечении, если оно не принесет пользу.
Нужно знать, что раннее удаление молочных зубов — до их физиологической смены — может стать фундаментом для формирования неправильного прикуса, так как челюсть в опустевшем месте лишается нужной ей нагрузки. Зубы могут сместиться, заняв место будущего постоянного — он «вылезет» там, где получится.
Кроме того, может ухудшиться и жевательная функция. Помимо прикуса, наличие и здоровых молочных зубов влияет на должное речеобразование, подчеркнул врач.
Комплексный подход
Следует отметить, что здоровье ротовой полости зависит как от полноценной гигиены, так и от питания. Зубы малышу нужно чистить каждый день — даже без пасты в самом раннем возрасте.
Одновременно необходимо ограничивать детей в употреблении простых углеводов. И в целом детское меню необходимо максимально полезное и правильное.
Полезные привычки для здоровья зубов
Врач советует посещать с детьми стоматолога каждые три-шесть месяцев. Так удастся значительно сократить риск развития кариеса.
Среди привычек для обеспечения здоровья зубов — беспрерывный уход за полостью рта, наличие в меню твердой пищи (моркови, яблок, сельдерея) для необходимой нагрузки на челюсть и правильного прикуса.
Также нужно ограничивать сладости, а после их приема обязательно полоскать рот водой. Рекомендуется по возможности не допускать перепада температур: не есть или пить после горячего холодное и наоборот.
Вместе с тем следует беречь зубы от механических повреждений: не грызть ручки, карандаши, орехи, не пробовать зубами открывать крышки контейнеров и так далее.
Ранее 5-tv.ru писал, почему зубы рассыпаются во рту.
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