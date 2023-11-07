Тайна стоматологов: как предотвратить проблемы с зубами у детей

Необходимо соблюдать ряд важных правил.

Распространено мнение, что в плохих зубах виновата наследственность. Она, безусловно, играет некую роль, но не настолько определяющую.

Если с самого детства родители будут соблюдать нескольких правил, то с серьезными проблемами с зубами их дитя не столкнется и во взрослом возрасте. Об этом изданию dni.ru рассказал стоматолог-хирург Арам Давидян.

Личный пример

Если родители ежедневно уделяют достаточно внимания уходу за зубами, то дети обязательно заинтересуются и начнут повторять за ними. Так, с самого раннего возраста у них сформируется понимание, что чистка зубов — это важная процедура.

Регулярное посещение стоматолога

По словам специалиста, важно начинать знакомство с врачом уже с восьми месяцев, причем и со стоматологом-терапевтом, и с ортодонтом. Это нужно, чтобы определить, какая эмаль у зубов малыша, а также чтобы подобрать подходящий уход.

А ортодонт установит наличие привычек, которые могут отрицательно сказаться на формировании зубочелюстной системы и оказать негативное воздействие на прикус. Он даст рекомендации по их устранению, что в будущем избавит от необходимости выравнивания.

Но, к сожалению, превентивная стоматология еще не особо развита, а в большинстве случаев детей ведут к специалисту, когда уже появляются жалобы либо потемнения на эмали. Многие взрослые даже не задумываются, что зубные единицы подлежат чистке уже с момента прорезывания.

Лечение молочных зубов

Есть мнение, что лечить молочные зубы необязательно, ведь они все равно сменятся на коренные. Но их также следует лечить и бороться за каждый зубик — но только по показаниям. Ни один грамотный профильный врач не будет настаивать на лечении, если оно не принесет пользу.

Нужно знать, что раннее удаление молочных зубов — до их физиологической смены — может стать фундаментом для формирования неправильного прикуса, так как челюсть в опустевшем месте лишается нужной ей нагрузки. Зубы могут сместиться, заняв место будущего постоянного — он «вылезет» там, где получится.

Кроме того, может ухудшиться и жевательная функция. Помимо прикуса, наличие и здоровых молочных зубов влияет на должное речеобразование, подчеркнул врач.

Комплексный подход

Следует отметить, что здоровье ротовой полости зависит как от полноценной гигиены, так и от питания. Зубы малышу нужно чистить каждый день — даже без пасты в самом раннем возрасте.

Одновременно необходимо ограничивать детей в употреблении простых углеводов. И в целом детское меню необходимо максимально полезное и правильное.

Полезные привычки для здоровья зубов

Врач советует посещать с детьми стоматолога каждые три-шесть месяцев. Так удастся значительно сократить риск развития кариеса.

Среди привычек для обеспечения здоровья зубов — беспрерывный уход за полостью рта, наличие в меню твердой пищи (моркови, яблок, сельдерея) для необходимой нагрузки на челюсть и правильного прикуса.

Также нужно ограничивать сладости, а после их приема обязательно полоскать рот водой. Рекомендуется по возможности не допускать перепада температур: не есть или пить после горячего холодное и наоборот.

Вместе с тем следует беречь зубы от механических повреждений: не грызть ручки, карандаши, орехи, не пробовать зубами открывать крышки контейнеров и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал, почему зубы рассыпаются во рту.