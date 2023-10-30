Страшное заболевание или работа «на износ»: почему зубы рассыпаются во рту

Как из-за различных недугов не лишиться своих 32-х?

Сколы и трещины на зубах могут иметь множество причин, с каждой из которых нужно разбираться отдельно. Об этом пишет издание aif.ru.

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, что чаще всего в глаза бросаются проблемы на передних зубах, но это часто обусловлено проблемами на дальних, которые не справляются с нагрузкой по пережевыванию еды. Соответственно, эту функцию берут на себя передние зубы, в целом не созданные для этого.

В свою очередь такая нагрузка увеличивает их износ. Другой причиной может стать неправильный прикус, который также переносит жевательные усилия на передние зубы.

Похожий эффект может вызвать и бруксизм, то есть рефлекторное сжатие челюсти и скрежет зубами вследствие спазма жевательных мышц. Решать эту проблему нужно под присмотром врача, который должен определить, как правильно распределить нагрузку на зубы и выбрать тактику лечения.

Например, если причина в неправильном прикусе, то его можно выровнять с помощью брекетов. В современной стоматологии для этого существует широкая линейка средств.

Если дело в отсутствии нескольких зубов, то можно сделать имплант, а если повреждение вызвано бруксизмом, то сначала надо разобраться с ним, а потом уже восстанавливать зубы. Небольшие повреждения можно заполировать или установить там коронки.

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