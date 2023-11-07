«Когда садился в машину»: в Малом театре раскрыли подробности состояния Соломина

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 430 0

Режиссер Соломин потерял сознание во дворе дома по пути в Малый театр

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Официальный сайт Малого театра; 5-tv.ru

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Врачи не дают прогнозов по состоянию известного артиста.

Худрук Малого театра Юрий Соломин потерял сознание прямо во дворе собственного дома: в тот момент он направлялся на работу. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь учреждения Таисия Галыгина.

«Он потерял сознание, когда садился в машину. Собирался ехать в театр, потерял сознание. Его доставили в больницу, вчера он был в сознании», — отметила она.

Сейчас врачи борются за возможность быстро поставить звездного пациента на ноги. Ни о каком точном диагнозе речи пока не идет: Соломин проходит полное медицинское обследование.

Как сообщает телеканал «360», окончательная информация по состоянию здоровья Соломина станет понятна после врачебного осмотра и анализов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Соломин попал в больницу после потери сознания. Известно, что 88-летний артист упал в обморок.

По предварительной информации, причина — в нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Подробности устанавливаются.

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