«Когда садился в машину»: в Малом театре раскрыли подробности состояния Соломина

Врачи не дают прогнозов по состоянию известного артиста.

Худрук Малого театра Юрий Соломин потерял сознание прямо во дворе собственного дома: в тот момент он направлялся на работу. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь учреждения Таисия Галыгина.

«Он потерял сознание, когда садился в машину. Собирался ехать в театр, потерял сознание. Его доставили в больницу, вчера он был в сознании», — отметила она.

Сейчас врачи борются за возможность быстро поставить звездного пациента на ноги. Ни о каком точном диагнозе речи пока не идет: Соломин проходит полное медицинское обследование.

Как сообщает телеканал «360», окончательная информация по состоянию здоровья Соломина станет понятна после врачебного осмотра и анализов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Соломин попал в больницу после потери сознания. Известно, что 88-летний артист упал в обморок.

По предварительной информации, причина — в нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Подробности устанавливаются.