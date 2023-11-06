Звезду «Обыкновенного чуда» Соломина экстренно госпитализировали после обморока

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 443 0

В каком состоянии находится артист?

Звезду «Обыкновенного чуда» Соломина экстренно госпитализировали после обморока

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Советского и российского актера Юрия Соломина экстренно госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 88-летний артист упал в обморок. Предварительно, произошло это прямо во дворе его собственного дома. Пришел ли он в создание — не уточняется. По предварительной информации, причина — в нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Подробности устанавливаются.

Соломин хорошо известен зрителю по игре в таких фильмах как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «Ревизор» и многих других. В июне актер отпраздновал свое 88-летие.

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В 2019 году Соломин перенес тяжелую утрату — смерть любимой супруги Ольги. С тех пор он много работал и практически «жил» в Малом театре на Ордынке, как рассказывали его коллеги.

Супруги были неразлучны на протяжение всего брака и провели вместе более 60 лет. Ольга была его настоящей опорой, отмечал артист.

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