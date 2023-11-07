Почему собаки боятся громких звуков?

Считается, что собаки более восприимчивы к звукам. Они слышат намного лучше человека. Именно поэтому, эти питомцы так хорошо охотятся и выполняют разные служебные задачи. Но чувствительность слухового аппарата имеет и негативную сторону.

Прежде всего, из-за громкого звука собаке может стать попросту больно. А внезапный взрыв, например, фейерверка, может надолго оставить фобию.

«До конца психологическое состояние собаки, которая долго жила под обстрелами, исправить невозможно», — говорит кинолог Гюзель Секамова — «Они до конца жизни будут бояться громких звуков».

Фото: 5-tv.ru

Одна из подопечных специалиста — собака по имени Терра. Ее спасли в Мариуполе в разгар боев. Что случилось с ее хозяевами и почему она осталась одна, выяснить не получилось. Но теперь питомец в хороших руках — о нем заботятся и пытаются как можно быстрее вернуть к прежней жизни.