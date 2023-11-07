Животные на поле боя

Волонтер лично собирает животных в зоне боевых действий и привозит в Донецк, чтобы они получили второй шанс на жизнь. Лечит, окружает заботой и находит им новых хозяев и дома.

«С линии фронта некому позвонить и сообщить о пострадавших животных. Мы выезжаем в города, предварительно собрав заявки от людей, которые были эвакуированы, об оставленных питомцах», — рассказывает Евгения Михайлова.

Евгения занимается помощью животным уже 30 лет. Спасение четвероногих с передовой своим личным подвигом не считает.

Фото: 5-tv.ru

«Мы не считаем, что мы рискуем больше, чем МЧС, сотрудники скорой помощи, коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрелов. Мы просто этим живем. Мы рискуем ради животных, потому что им больше никто не поможет», — продолжает Евгения.

Вместе со своей командой Михайлова вывезла более двух тысяч животных. Всех вылечила и многих пристроила в семьи.