«Речь идет о крупнейших проектах»: как РФ будет достигать технологического суверенитета

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Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической политике

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Путин обсудил с Белоусовым подготовку законопроекта о технологической политике.

Законопроект о технологическом суверенитете страны обсудил президент с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым. Встреча прошла в Кремле. По словам первого вице-премьера, подобного закона в нашей стране еще не было, он уникальный.

Введено понятие «малая технологическая компания», которое определяет критерии таких компаний и механизмы их отбора. Однако, как отметил Белоусов, необходимо создать четкую систему «бесшовного» развития и роста этих фирм, начиная от технологических стартапов до крупных компаний — «единорогов», которые могут конкурировать уже на глобальных рынках.

«Речь идет о крупнейших проектах — больше десяти миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки. Примерами таких проектов являются станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее», — сказал Белоусов.

При разработке этого закона участвовало очень большое количество экспертов, представители инновационных компаний, депутаты, члены Совета Федерации.

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«Речь идет о крупнейших проектах»: как РФ будет достигать технологического суверенитета

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