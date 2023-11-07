Остается на месте? Депутат Рады удалил пост об увольнении Залужного из-за критики Зеленского

Ранее Владимир Арьев утверждал, что главкому ВСУ грозит снятие с должности. Что изменилось?

Депутат Верховной рады Владимир Арьев опроверг свое же сообщение о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за критики офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинский депутат написал в своем личном блоге, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил освободить Залужного от занимаемой им должности после его скандального интервью. Арьев уверял, что информация надежная.

Однако вскоре публикация исчезла из его аккаунта, а ей на смену появился новый пост с опровержением.

«Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного», — написал парламентарий.

Арьев пояснил, что сейчас другие его источники говорят, что военачальника не увольняют.

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало мнение советника офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он назвал эту путаницу примером информационной войны, которую, по его словам, развернула партия Петра Порошенко «против собственного государства».

Ранее 5-tv.ru писал, что отчаявшийся Зеленский открыл «второй фронт» — развязал войну со своими военачальниками.