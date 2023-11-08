Как перестать срываться на ребенке по пустякам: простые правила

Часто мамы возмущаются: «Сколько можно повторять!» А если именно в этом и есть главная ошибка?

Воспитание ребенка — затратное дело, внутренних ресурсов на позитивное разрешение конфликтов порой не хватает. И в такие моменты мама или папа могут перейти на крик. Однако этот срыв, направленный на ребенка, не имеет ничего общего с воспитанием. Это просто способ снять напряжение с помощью беззащитного перед вами, зависимого маленького человека.

С этой дурной привычной необходимо бороться. В первую очередь ради здоровой психики отпрыска. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный. Кое-что в семейном укладе для этого придется изменить.

«Не срываться на ребенка — это значит, прежде всего, четко обозначить границу между взрослым и ребенком. Это знание о том, какой твой ребенок, это знание о применимых способах воздействия на ребенка, это еще и проекция конкретных методов воспитания на конкретную личность, знание, что твоему сыну или дочери поможет в этот момент», — отметил доктор.

Все дети разные. Одному малышу нужно д многократно объяснять, проговаривать стрессовые ситуации, вести долгие диалоги во имя успокоения нервов. Другого достаточно попросить хорошенько подумать о случившемся и найти общее решение для преодоления конфликта.

Фразы вроде «Ты подумай» или «Вспомни, что мама тебе говорила в прошлый раз» и дальнейшее предложение самому или с помощью мамы решить проблему — это еще и профилактика самостоятельности и ответственности. Бесконечные окрики все равно не дадут желаемого результата, они останутся примененным насилием в памяти.

«Ребенок, находящийся под постоянными замечаниями, причем часто пустяшными, мелкими, не имеющими никакого отношения к сути проблемы, он, конечно, испытывает стресс, и у него формируется толерантность к замечаниям вообще. Если вы хотите, чтобы ваше замечание было эффективно, сделайте так, чтобы оно было одно в день», — заявил Гречаный.

По мнению психиатра, ваш запрет должен быть веским, обоснованным, за нарушением непременно должны следовать последствия. Нет, не крик и ремень, не наказание, а именно последствия. Их стоит обсудить с ребенком заранее, здесь сюрпризы не нужны. Отказ от мультфильмов на время или помощь в быту. Тогда чадо просто не сможет от вас отмахнуться. Игнорирование замечаний — это прежде всего неуважение к родителям, считает психиатр. Поэтому нужно уметь видеть человека, но при этом отходить от эгоцентрического подхода в воспитании. В вашей семье все — люди, все достойны внимания и уважения, а конфликты не решаются кулаками или битьем посуды.

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