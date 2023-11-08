СК возбудил дело о теракте после подрыва авто Филипоненко в ЛНР

Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте после подрыва авто депутата народного совета ЛНР и бывшего главы управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко. Об этом Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня, 8 ноября, около 08:00 утра Филипоненко погиб при подрыве машины. Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля, уточники в СК.

Следователи и криминалисты продолжают проводить осмотр места преступления. Назначен ряд экспертиз для установления полной картины произошедшего.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по признакам сразу трех статей — о террористическом акте, о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Известно, что Михаил Филипоненко стоял у истоков создания народного ополчения в ЛНР. Примечательно, что 21 февраля в его отношении уже была совершена попытка покушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший депутат Рады Олег Царев впервые дал комментарий после покушения.