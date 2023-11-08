«Оттуда — к крематорию»: где пройдет прощание со звездой «Джентльменов удачи» Яббаровым

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 117 0

Актера Анатолия Яббарова похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото, видео: Кадр из т/с «Фурцева. Легенда о Екатерине», 2011 г.; 5-tv.ru

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Именитый актер скончался 6 ноября — хотя признаков скорой смерти не было.

Звезда «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров умер на 87-м году жизни утром 6 ноября в больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Помощница артиста Амина рассказала 5-tv.ru, что похороны актера пройдут на Ваганьковском кладбище. Последний год жизни за ним ухаживала как раз она — женщина называет звезду самым прекрасным и уважительным человеком.

По словам Амины, ничего не предвещало кончину — актер до последнего был в хорошем расположении духа, шутил и улыбался. А еще пожилой артист очень любил сладости. Уточняется, что все расходы по погребению и прощанию с артистом она взяла на себя.

«Я уже организовала все. Мы завтра будем с утра в морге, из морга мы его привезем в мечеть. Там можно прощаться, туда подъедут все, кто знал Анатолием Ахмедовича, кто его любил. Оттуда мы поедем к крематорию», — рассказывает помощница.

Амина подчеркивает, что гроб будет закрытым, так как Яббаров был мусульманином. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище, а прощание состоится в 10:00 9 ноября в мечети по адресу улица Хачатуряна, дом 8.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских знаменитостей умер в 2023 году.

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