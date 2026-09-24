«Как живет этот роскошный край»: Соседов мечтал увидеть Якутию и был воодушевлен поездкой

Предпоследний пост Соседова был посвящен конкурсу в Нерюнгри

Предпоследняя публикация журналиста и музыкального критика Сергея Соседова в социальной сети была посвящена его поездке в Якутию, которая оказалась последней. Телеведущий с воодушевлением рассказывал о предстоящем мероприятии в Нерюнгри и признавался, что никогда прежде не бывал в республике.

Соседов должен был войти в состав жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября. Критик хотел не только оценивать участниц, но и ближе познакомиться с регионом.

«И я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, в качестве рассказчика, в качестве человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край — Якутия. Я там никогда не был», — говорил журналист.

Соседов приглашал жителей Нерюнгри посетить конкурс, обещая встретиться с ними, поговорить и сделать совместные фотографии.

«Приходите на конкурс, увидимся, поговорим, пофотографируемся, пообщаемся. 25 сентября, Нерюнгри, „Жемчужина Дальнего Востока“. Я жду вас», — обращался телеведущий к подписчикам.

По словам матери Сергея Соседова, во время поездки критик упал с лестницы в отеле и получил травму головы. Его доставили в больницу, однако спасти журналиста не удалось.

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