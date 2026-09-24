«Как живет этот роскошный край»: Соседов мечтал увидеть Якутию и был воодушевлен поездкой
Музыкальный критик впервые поехал в республику и хотел познакомиться с ее жителями.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; Instagram*/miss_world_pearls_; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Предпоследний пост Соседова был посвящен конкурсу в Нерюнгри
Предпоследняя публикация журналиста и музыкального критика Сергея Соседова в социальной сети была посвящена его поездке в Якутию, которая оказалась последней. Телеведущий с воодушевлением рассказывал о предстоящем мероприятии в Нерюнгри и признавался, что никогда прежде не бывал в республике.
Соседов должен был войти в состав жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября. Критик хотел не только оценивать участниц, но и ближе познакомиться с регионом.
«И я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, в качестве рассказчика, в качестве человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край — Якутия. Я там никогда не был», — говорил журналист.
Соседов приглашал жителей Нерюнгри посетить конкурс, обещая встретиться с ними, поговорить и сделать совместные фотографии.
«Приходите на конкурс, увидимся, поговорим, пофотографируемся, пообщаемся. 25 сентября, Нерюнгри, „Жемчужина Дальнего Востока“. Я жду вас», — обращался телеведущий к подписчикам.
По словам матери Сергея Соседова, во время поездки критик упал с лестницы в отеле и получил травму головы. Его доставили в больницу, однако спасти журналиста не удалось.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
- 24 сент
- «Боюсь одиночества и нищеты»: Соседов откровенно говорил о старости и страхах
- 24 сент
- Стало известно, где похоронят музыкального критика Сергея Соседова
- 23 сент
- «Господи, Сережа умер»: внезапная кончина Сергея Соседова всколыхнула шоу-бизнес
- 23 сент
- «Господи, спаси его душу»: Волочкова назвала смерть Соседова немыслимой утратой
- 23 сент
- Старенькая мама предчувствовала беду: последние дни жизни и смерть Соседова
- 23 сент
- «Я ее не боюсь»: что Сергей Соседов говорил о смерти
- 23 сент
- «Я одна остаюсь»: мать Соседова в слезах рассказала о гибели сына
- 23 сент
- «Смерть не выбирает»: о чем писал Сергей Соседов в соцсетях перед уходом
- 23 сент
- Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
- 23 сент
- Стала известна причина смерти музыкального критика Сергея Соседова
Читайте также
72%
Нашли ошибку?