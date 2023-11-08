Суд в Москве оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

Музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC*, был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за нарушения закона, регулирующего деятельность иностранных агентов. Соответствующее решение было принято Кузьминским судом Москвы.

Инстанция признала исполнителя виновным в совершении административного правонарушении, ответственность за которое предусмотрена второй частью статьи 19.34 КоАП РФ. Уточняется, что Алексеев не представил уполномоченному органу иноагентскую отчетность в необходимый срок.

Ранее певцу уже был назначен штраф размером 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В прошлый раз он не указал свой статус при публикации поста в Сети.

В список иноагентов Noize MC был внесен в ноябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Максима Галкина* составили протокол о нарушении закона об иноагентах.

* — признан иноагентом в РФ