Суд в Москве оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Исполнитель снова нарушил закон об иностранных агентах.

Суд в Москве оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC*, был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за нарушения закона, регулирующего деятельность иностранных агентов. Соответствующее решение было принято Кузьминским судом Москвы.

Инстанция признала исполнителя виновным в совершении административного правонарушении, ответственность за которое предусмотрена второй частью статьи 19.34 КоАП РФ. Уточняется, что Алексеев не представил уполномоченному органу иноагентскую отчетность в необходимый срок.

Ранее певцу уже был назначен штраф размером 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В прошлый раз он не указал свой статус при публикации поста в Сети.

В список иноагентов Noize MC был внесен в ноябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Максима Галкина* составили протокол о нарушении закона об иноагентах.

* — признан иноагентом в РФ

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
«Лучше не станет»: почему в России начался ипотечный бум
9:59
«Похож на наркомана»: в США вывели Зеленского на чистую воду в интервью
9:50
Милота зашкаливает: панда Диндин из Московского зоопарка играет со своей малышкой
9:27
Уже настолько надоел? Франция хочет сбежать из Евросоюза из-за Зеленского
9:18
Путин поручил уведомить россиян об изменениях в списании долгов
9:03
Ответный прилет: военную базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
Почему в моменты смертельной опасности время замедляется?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд