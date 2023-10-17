В отношении Галкина* составили протокол о нарушении закона об иноагентах

В отношении юмориста и телеведущего Максима Галкина* составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах. Информация об этом появилась в картотеке Головинского районного суда Москвы.

Согласно данным, речь идет о нарушении статьи кодекса об административных правонарушениях «Непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В мае Галкин обратился в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Соответствующее распоряжение Минюста представитель артиста назвала «незаконным и необоснованным».

В свою очередь представители ведомства заявили, что решение о внесении Галкина в реестр иноагентов абсолютно законно: помимо получения иностранного финансирования и концертов за рубежом шоумен открыто выражал критику в адрес российских органов государственной власти и проводимой политики.

В начале июня суд отклонил иск Галкина к Минюсту об исключении из реестра физлиц-иноагентов.

Шоумен покинул Россию после начала спецоперации. Он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отправился в Израиль, где неоднократно нелестно высказывался в адрес России и ее граждан. Минюст РФ отмечал, что комик финансируется киевским режимом. Между тем Галкин продолжал сеять антироссийские лозунги. В итоге на родине артист был признан иноагентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для выступления сбежавшего из России Максима Галкина не нашлось ни одной площадки в Казахстане.

* — признан в РФ иноагентом.