Первый день рождения без мужа: Александра Пахмутова отмечает 94-летие

Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ назвал творчество композитора источником душевного тепла для народа России.
Первый день рождения без своего супруга Николая Добронравова отмечает советский и российский композитор Александра Пахмутова, 9 ноября ей исполняется 94-й года. Народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Российский лидер пожелал Александре Николаевне доброго здоровья и бодрости духа.
«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», — отметил Владимир Путин.
Александра Пахмутова — советский и российский композитор, чье песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России. Ее песни исполняют многие известные артисты российской и зарубежной эстрады, актеры театра и кино.
Этот день рождения стал первым праздником, который Александра Николаевна отмечает без своего супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. Великий маэстро ушел из жизни 16 сентября 2023 года. Пахмутова очень тяжело переживала трагедию: еще бы, в браке супруги прожили почти 70 лет.
Ранее 5-tv.ru писал про историю любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой.
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