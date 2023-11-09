Первый день рождения без мужа: Александра Пахмутова отмечает 94-летие

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 842 0

Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Первый день рождения без мужа: Александра Пахмутова отмечает 94-летие

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Президент РФ назвал творчество композитора источником душевного тепла для народа России.

Первый день рождения без своего супруга Николая Добронравова отмечает советский и российский композитор Александра Пахмутова, 9 ноября ей исполняется 94-й года. Народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер пожелал Александре Николаевне доброго здоровья и бодрости духа.

«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», — отметил Владимир Путин.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор, чье песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России. Ее песни исполняют многие известные артисты российской и зарубежной эстрады, актеры театра и кино.

Этот день рождения стал первым праздником, который Александра Николаевна отмечает без своего супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. Великий маэстро ушел из жизни 16 сентября 2023 года. Пахмутова очень тяжело переживала трагедию: еще бы, в браке супруги прожили почти 70 лет.

Ранее 5-tv.ru писал про историю любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой.

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