«Опустела без тебя земля»: история любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой

Поэт-песенник Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова прожили вместе 67 лет и стали соавторами многих знаменитых песен.

Союзу Николая Добронравова и Александры Пахмутовой можно только позавидовать. Несмотря на долгие годы совместной жизни и творчества, они смогли пронести любовь и верность. Всю жизнь они вдохновляли друг друга, возможно, поэтому мелодии и слова их совместных песен оказались настолько проникновенными, что до сих пор живут в памяти не одного поколений.

Супруги старались не расставаться ни на минуту: вместе гастролировали, творили, посещали различные мероприятия, лежали в больницах во время пандемии коронавируса и отдыхали в санатории, восстанавливаясь после последствий болезни. И только смерть смогла разлучить эту пару. В ночь с 16 на 17 сентября не стало Николая Добронравова. Родственники и знакомые семьи долго не решались рассказать Александре Пахмутовой о смерти мужа, опасаясь ее реакции. Только через несколько часов после случившегося женщине сообщили о произошедшем. Известие стало тяжелым ударом для композитора. Автор множества популярных шлягеров чуть не попала в больницу.

В память о Николае Добронравове Пятый канал решил вспомнить об истории любви поэта и композитора.

Знакомство на Всесоюзном радио

Пахмутова и Добронравов познакомились в 1956-м в студии детского вещания на Всесоюзном радио. Александре было 27 лет, она писала музыку к программам «Пионерская зорька» и «Внимание, на старт!», 28-летний Николай читал в стихи, которые сочинил сам. Редактор детских программ предложила творцам сочинить песню о лете для пионеров. Практически сразу Пахмутова и Добронравов написали композицию «Лодочка моторная» и так сблизились за время работы, что через три месяца отправились в ЗАГС.

Фото: © РИА Новости

«Как на этой лодочке мы отчалили, так вместе и плывем. От песни ничего не осталось — только ноты, запись не сохранилась», — вспоминал Николай Добронравов.

Поэт и композитор до свадьбы не жили вместе. Денег на пышное торжество не было, поэтому расписались тихо. На Александре вместо дорогого подвенечного платья был скромный розовый костюм, сшитый мамой. В день свадьбы начался ливень — влюбленные сочли это хорошей приметой, которая обещает долгую и счастливую жизнь.

«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Несмотря на нехватку средств, Пахмутова и Добронравов отправились в скромное свадебное путешествие. Молодожены поехали в Абхазию в свадебное путешествие: гуляли с друзьями, навещали родственников, купались в море. Несмотря на скромный отдых, супруги всегда считали тот отпуск лучшим временем в жизни.

Союз в любви и работе Пахмутовой и Добронравова

По возвращении в Москву молодожены продолжали творить вместе. Александра Николаевна сочиняла музыку, а Николай Николаевич писал стих. Они создали легендарные «Трус не играет в хоккей», «Орлята учатся летать» и другие композиции. Но «визитной карточкой» дуэта считают «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской.

В 1965-м режиссер Татьяна Лиознова снимала фильм «Три тополя на Плющихе». Она задумала вставить в картину песню со строкой «Опустела без тебя земля» и обратилась за помощью к Александре Пахмутовой. Лиознова показала Александре Николаевне отснятые кадры и убедила написать песню для фильма. Композитор согласилась «только из-за крупного плана Олега Ефремова», который играл в картине главную роль. Пахмутова сочинила мелодию по дороге к такси и рассказала о задуманном мужу. Николай Николаевич занялся текстом и пригласил на помощь друга, Сергея Гребенникова. Когда «Нежность» была готова, Александра Николаевна предложила исполнить ее Эдите Пьехе, но та испугалась, что не потянет.

Фото: ВКонтакте / alexandra_pakhmutova

В итоге исполнительницей стала Майя Кристалинская. После первого исполнения в Колонном зале Дома союзов певица ушла за кулисы под стук собственных каблуков — в зале стояла тишина, песня слушателям не понравилась. Но уже несколько выступлений спустя песня получила большой успех. А Пахмутова и Добронравов считают певицу соавтором композиции.

«Надежду» в исполнении Анны Герман записали в 1971-м. Изначально песню задумывали для мужского голоса. Первым «Надежду» исполнил актер МХАТ Юрий Пузырев, но вышло не так, как задумывали авторы. «Нежность» предлагали Иосифу Кобзону, но тот отказался. Песня была без исполнителя два года, пока редактор «Мелодии» не предложил ее Анне Герман. Певице текст понравился. Пахмутова и Добронравов пришли в восторг: именно так и должна звучать песня!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9518140/track/61152159'>Надежда</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/668651'>Анна Герман</a> на Яндекс. Музыке

Не все композиции, написанные дуэтом, имели успех. Некоторые работы запрещали, а творцы за них бились. Песня, посвященная ветеранам Первого Белорусского фронта, была запрещена из-за строк «Любимцем нашим был маршал Рокоссовский, и лично маршал Жуков повел нас на Берлин». Пахмутовой сказали, что герой в СССР только один — Леонид Ильич Брежнев. Звонки «наверх» не помогли, песню так и не выпустили.

«Сейчас подобное невозможно себе представить, а тогда это было сплошь и рядом. Я звонила в политуправление, кричала, ругалась, но все это было бесполезно», — вспоминает Александра Николаевна.

Музыку к композиции «И Ленин такой молодой» тоже не одобряли — говорили, что из-за барабанов композитор задала бешеный ритм. Песню «отложили на полку». Пахмутовой предложили изменить музыку, она отказалась и настаивала на оригинальном варианте. В итоге песня вышла, но через полтора года после написания.

Секрет крепкого брака Александры Пахмутовой и Николая Добронравова

За 67 лет Пахмутова и Добронравов преодолели трудности и в работе, и в личной жизни. Они поддерживали друг друга во времена борьбы с цензурой, и оставались опорой до последних дней. У пары нет детей, самыми близкими людьми они считали многочисленных друзей и учеников. Секретом личного счастья супруги не скрывались и помогали отыскать любовь своим знакомым. Так, одной песней они повлияли на жизнь друзей — певцов Муслима Магомаева и Тамары Синявской.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ИТАР-ТАСС

В 1972-м, во время Олимпиады в Мюнхене, у Муслима Магомаева и Тамары Синявской начался роман. Молодой человек звонил возлюбленной в Италию, где стажировалась певица. Во время звонков Магомаев включал Синявской новые записи, рассказывал о работе. Восхищавшаяся парой Александра Пахмутова решила помочь другу. Она написала песню «Ты — моя мелодия» специально для певца. Магомаев включил запись композиции Тамаре Синявской во врем очередной беседы по телефону. Проникновенные строки так впечатлили влюбленных, что они поняли — это настоящая любовь.

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Уже через полтора года Магомаев и Синявская поженились. Пара прожила вместе до конца жизни Магомаева и называла песню Пахмутовой талисманом их отношений.

«Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении», — признавались Пахмутова и Добронравов.

Супруги не признавались: в семейной жизни бывали и ссоры, но для семейного счастья нужно реже руководствоваться личными принципами и не придираться к партнеру. В 2021-м очередная сложность случилась в жизни Добронравова и Пахмутовой: они заразились коронавирусом и были госпитализированы. Тогда поклонники с тревогой следили за заболевшими Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем. К счастью, Пахмутова и Добронравов успешно прошли лечение. Они остались вместе и в болезни, и в радости — как и обещали друг другу на свадьбе в 1956-м. Однако осложнения время от времени давали о себе знать. В последние дни Николай Николаевич находился в реанимации. Похороны поэта назначены на 20 сентября и пройдут на Новодевичьем кладбище.