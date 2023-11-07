«Такой сценарий»: признания Залужного подтвердили, что Украина не вернет Крым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Украина не сможет вернуть Крым

«Такой сценарий»: признания Залужного подтвердили, что Украина не вернет Крым

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Интервью главкома ВСУ могло быть сигналом к Западу о помощи.

Украина не сможет вернуть Крым под свой контроль, о чем свидетельствуют недавние слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На это обратил внимание польский генерал в отставке Томаш Древняк.

По его словам, киевский режим пытается внушить украинцам, что они выиграют на поле боя, а также смогу вернуть свои бывшие территории, восстановив границы, как минимум, 2014 года. Однако суровая реальность отличается от их фантазий.

«Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым», — прокомментировал Древняк в беседе с Wirtualna Polska.

Эксперт отметил, что из-за поддержки Запада у Украины были слишком большие амбиции. Однако практика показала, что поставленные Киевом цели оказались недостижимы. Это признал и главком украинскими войсками.

В заключение Древняк добавил, что интервью Залужного может расцениваться как сигнал о помощи к Западу, однако у союзников Украины иссякают возможности. По словам польского генерала, мир в скором времени «закрутит кран» поддержки и попытается посадить президента Владимира Зеленского за стол переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Румынии заявил о риске ободрить популистские силы в ЕС.

Тема:
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