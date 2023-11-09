В НАТО призвали Россию исполнять ответственную роль в контроле над вооружениями

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Столтенберг: НАТО привержена контролю над вооружениями

В НАТО призвали Россию исполнять ответственную роль в контроле над вооружениями

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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При этом сам Североатлантический альянс заявил о приверженности к данному процессу.

Североатлантический альянс призвал Россию исполнять ответственную роль в контроле над вооружениями. Такое заявление сделал генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль», — сказал он.

В полночь на 7 ноября официциально завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщили в МИД РФ, документ «окончательно ушел в историю» для Москвы.

Вместе с тем силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ.

После официального выхода России из договора страны НАТО объявили о бессрочной приостановке участия в ДОВСЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила о готовности начать диалог по стратегической стабильности с США.

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