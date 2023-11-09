«Смелые и отважные»: сыновей Кадырова наградили высшим орденом Чечни

Власти считают молодых ребят примером для подрастающего поколения.

Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Об этом в Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Ахмат, Эли и Адам награждены орденом „Даймехкан Сий“! Награды вручил председатель парламента ЧР… Магомед Даудов», — написал он.

Дудаев подчеркнул, что Ахмат, Эли и Адам являются примером для подрастающего поколения, а также гордостью народа Чечни. Эти мужчины всегда стремятся служить интересам родины.

Для всех сыновья Кадырова — смелые и отважные молодые люди, добавил министр. Они с самого детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте, а также в общественной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил дочь Кадырова Айшат медалью оредна «За заслуги перед Отечеством» второй степени.