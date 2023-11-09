«Смелые и отважные»: сыновей Кадырова наградили высшим орденом Чечни

|
Евгения Романова
Евгения Романова 103 0

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены высшим орденом парламента Чечни

«Смелые и отважные»: сыновей Кадырова наградили высшим орденом Чечни

Фото: Telegram / Ахмед Дудаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти считают молодых ребят примером для подрастающего поколения.

Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Об этом в Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Ахмат, Эли и Адам награждены орденом „Даймехкан Сий“! Награды вручил председатель парламента ЧР… Магомед Даудов», — написал он.

Дудаев подчеркнул, что Ахмат, Эли и Адам являются примером для подрастающего поколения, а также гордостью народа Чечни. Эти мужчины всегда стремятся служить интересам родины.

Для всех сыновья Кадырова — смелые и отважные молодые люди, добавил министр. Они с самого детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте, а также в общественной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил дочь Кадырова Айшат медалью оредна «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
В России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов
17:40
«Тщательно следите»: Путин подал сигнал, который содрогнул Запад
17:32
«Добиваем фашистов»: как установки «Гвоздика» перемалывают ВСУ в зоне спецоперации
17:18
«Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую»
17:05
Холод в царстве Морфея: когда сон с открытым окном перестает быть полезным
16:56
Бойцам ВС РФ передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд