Проблемы с речью: что известно о состоянии перенесшего инсульт Соломина

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Перенесший инсульт Юрий Соломин находится в реанимации

Проблемы с речью: что известно о состоянии перенесшего инсульт Соломина

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Художественный руководитель Малого театра попал в больницу 6 ноября.

Госпитализированный Юрий Соломин по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112».

Художественный руководитель Малого театра остается в реанимации, но находится в сознании и дышит самостоятельно.

Врачи обнаружили у Соломина нарушения мозгового кровообращения, а также проблемы с речью и голосом из-за ишемического инсульта. Кроме того, ситуация осложняется хроническими заболеваниями 88-летнего артиста.

Накануне также сообщалось, что с момента поступления в больницу положительной динамики у Соломина не наблюдается. У него зафиксированы острые нарушения мозгового кровообращения и повреждения мозговых сосудов.

О госпитализации Юрия Соломина стало известно 6 ноября. Он упал во дворе собственного дома.

Артист хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Соломин жаловался на здоровье незадолго до госпитализации.

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