«Много пью таблеток»: Юрий Соломин жаловался на здоровье незадолго до госпитализации
Незадолго до госпитализации Юрий Соломин пожаловался, что пьет много таблеток
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Несколько дней назад артист перенес инсульт.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин 6 ноября упал в обморок прямо во дворе своего дома, направляясь на работу, а затем его отвезли в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился.
Всего за несколько дней до произошедшего Соломин поделился со своим знакомым режиссером Андреем Житинкиным, что в последнее время ему приходится пить слишком много таблеток. С ним он успел побеседовать 3 ноября на репетиции спектакля. При этом он был бодр, весел, много шутил, отмечает Житинкин.
«Он пробыл на репетиции минут 40. Пожелал нам, чтобы очереди стояли за билетами на спектакль. Был в прекрасном настроении. В заключении он сказал, что сейчас много пьет… Мы решили, что это очередная шутка Юрия Мефодьевича. Но он тут же уточнил: “много пью… таблеток“», — рассказал он изданию KP.RU.
После этого Соломин, по словам Житинкина, уехал за город. А уже в воскресенье по дороге из дома в театр ему и стало плохо на улице.
Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре». Летом 2023 года народному артисту СССР исполнилось 88 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров.
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