«Много пью таблеток»: Юрий Соломин жаловался на здоровье незадолго до госпитализации

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

Незадолго до госпитализации Юрий Соломин пожаловался, что пьет много таблеток

«Много пью таблеток»: Юрий Соломин жаловался на здоровье незадолго до госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько дней назад артист перенес инсульт.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин 6 ноября упал в обморок прямо во дворе своего дома, направляясь на работу, а затем его отвезли в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился.

Всего за несколько дней до произошедшего Соломин поделился со своим знакомым режиссером Андреем Житинкиным, что в последнее время ему приходится пить слишком много таблеток. С ним он успел побеседовать 3 ноября на репетиции спектакля. При этом он был бодр, весел, много шутил, отмечает Житинкин.

«Он пробыл на репетиции минут 40. Пожелал нам, чтобы очереди стояли за билетами на спектакль. Был в прекрасном настроении. В заключении он сказал, что сейчас много пьет… Мы решили, что это очередная шутка Юрия Мефодьевича. Но он тут же уточнил: “много пью… таблеток“», — рассказал он изданию KP.RU.

После этого Соломин, по словам Житинкина, уехал за город. А уже в воскресенье по дороге из дома в театр ему и стало плохо на улице.

Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре». Летом 2023 года народному артисту СССР исполнилось 88 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО
6:25
Польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев
6:12
Здесь работал Маяковский, пел Шаляпин: Михайловскому театру исполнилось 190 лет
6:00
Снайперы — мастера точной стрельбы! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:40
Пьяная залетная: как помочь наевшейся перебродивших ягод птице
5:25
Подскажет диагноз: в поликлиниках начали использовать искусственный интеллект

Сейчас читают

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
«Уменьшение окружности живота всего на 1 сантиметр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1 процент»
Это не пережить: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд