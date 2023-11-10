В МИД РФ обнаружили «биполярочку» у США

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

В МИД РФ сравнили поведение США с биполярным расстройством

В МИД РФ обнаружили «биполярочку» у США

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Во внешнеполитическом ведомстве указали на несовместимые между собой подходы Вашингтона по вопросу стратегической стабильности.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сравнил поведение Вашингтона в диалоге по стратегической стабильности с биполярным расстройством.

Он указал, что американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и отрицание тех или иных реальностей, и попытки изменить эту самую реальность.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а „биполярочки“, извините меня за грубость», — отметил Рябков в интервью RTVI.

Рябков отметил, что в настоящее время политика Белого дома не позволяет России вести с США дела, как было раньше.

Прежде секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США ухудшают ситуацию в области глобальной безопасности. По его словам, безответственные действия Вашингтона способствуют как обострению старых, так и разжиганию новых кризисов.

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