В МИД РФ обнаружили «биполярочку» у США

В МИД РФ сравнили поведение США с биполярным расстройством
Фото: www.globallookpress.com / White House
Во внешнеполитическом ведомстве указали на несовместимые между собой подходы Вашингтона по вопросу стратегической стабильности.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сравнил поведение Вашингтона в диалоге по стратегической стабильности с биполярным расстройством.
Он указал, что американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и отрицание тех или иных реальностей, и попытки изменить эту самую реальность.
«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а „биполярочки“, извините меня за грубость», — отметил Рябков в интервью RTVI.
Рябков отметил, что в настоящее время политика Белого дома не позволяет России вести с США дела, как было раньше.
Прежде секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США ухудшают ситуацию в области глобальной безопасности. По его словам, безответственные действия Вашингтона способствуют как обострению старых, так и разжиганию новых кризисов.
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