Танкер «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина

Российский танкер «Виктория» сел на мель примерно в 400 метрах от берегов Сахалина. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области. Также в распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места инцидента с танкером.

По данным агентства, команда не зафиксировала повреждение корпуса, а также поступление воды в трюм. Медицинская помощь никому не требуется.

«Подан сигнал бедствия. На борту находится десять членов экипажа, порт приписки судна — Владивосток, в медицинской помощи не нуждаются, запас воды и продуктов питания имеется», — говорится в сообщении.

Танкер перевозил 700 тонн топлива. Разлива нефтепродуктов нет. На выручку экипажа вышло спасательное судно. Оно прибудет к месту ЧП ближе к вечеру по местному времени. Оказание помощи матросам затрудняют погодные условия. Прямо сейчас в районе ЧП бушует шторм. Также синоптики предупреждают о возможном снеге с дождем, усилении ветра и снижении температуры.

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