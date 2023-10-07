Уникальный танкер «Василий Никитин» спустили на воду в Ленинградской области

В Ленинградской области спустили на воду танкер «Василий Никитин». Его построили в рамках гособоронзаказа для нужд Военно-морского флота, чтобы перевозить и хранить различные виды топлива. Кроме этого танкер может заправлять сразу три судна, которые идут от него на расстоянии до ста метров.

Это и делает танкер уникальным: корабль способен без швартовки передавать и принимать жидкие грузы, осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов.

Более того, танкеры проекта 23130 являются самыми большим судами, которые были выпущены Невским судостроительно-судоремонтным заводом.