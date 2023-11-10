«Мне нельзя доверять руль»: почему Киркоров не водит машину

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 172 0

Филипп Киркоров признался, что ему нельзя доверять руль автомобиля

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Чем автомобили так пугают поп-короля?

Филипп Киркоров считает, что ему нельзя доверять руль. В кулуарах престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды» артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что предпочитает спокойную езду, чтобы избежать любых происшествий по дороге.

«У меня сегодня товарищ разбил машину красивую, потому что кто-то на кольце не уступил кому-то дорогу. Новая машина! Ну, не вдребезги, но настроение испорчено», — поделился историей Киркоров.

Подобных ситуаций в своей жизни артист старается избегать, а потому редко садится за руль авто. Оптимальным вариантом Киркоров считает размеренные поездки где-нибудь на курортах, когда можно открыть крышу и не переживать о том, кто едет впереди и сзади тебя.

«Мне нельзя доверять руль. Только на курортах, где можно спокойно сесть и поездить», — подчеркнул певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в 90-х Киркорову пришлось защищаться от рэкетиров.

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