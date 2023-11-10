«Из меня вылезает такое»: в 90-х Киркорову пришлось защищаться от рэкетиров

Инцидент произошел в начале карьеры музыканта. Однажды в гримерку к нему ворвались несколько бандитов в малиновых пиджаках.

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, как в 90-х рэкетиры пытались заставить его «платить дань». Об этом певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам исполнителя, в начале 90-х во время выступления в Лужниках к нему в гримерку ворвались несколько мужчин в малиновых пиджаках. Они заявили, что с этого дня он будет платить им дань. Киркоров, которому на тот момент было всего около 20 лет, не растерялся и дал бандитам дерзкий ответ.

«У меня есть одна черта характера. Когда со мной случается похожий инцидент, я „группируюсь“, и из меня вылезает такое, о чем я и подумать не мог. Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать, не имея представления, что я несу», — отметил артист.

Киркоров подчеркнул, что оказался очень убедителен. Бандитам пришлось уйти ни с чем.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранница Филиппа Киркорова младше артиста на несколько лет. Об этом рассказала подруга исполнителя Катя Гусева.