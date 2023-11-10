Российский «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

Какие шаги предприняли космонавты?

Российский «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Двигатели корабля включились в 18:07, проработали 316,5 секунды и выдали импульс неожиданного размера. Непредвиденный маневр привел к увеличению высоты орбиты МКС до 900 метров.

После случившегося рывка минимальная высота орбиты составит 419,1 километров, а максимальная — 436,1 километров, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, за все время полета МКС космонавты успели скорректировать высоту ее орбиты порядка 350 раз. Подобные меры необходимы во избежание возможных катастроф и внештатных ситуаций.

Чуть ранее похожая успешная операция с участием «Прогресса МС-24» была проведена, чтобы подготовить станцию к стыковке с другим космическим кораблем отечественного производства «Прогрессом МС-25». После маневра средняя высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 2,8 километра и составила 418,23 километров над поверхностью Земли. Официально старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» запланирован на декабрь 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон».

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