Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве военнослужащего Магасумова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 991 0

Инцидент, в результате которого погибла 18-летняя девушка, произошел в августе этого года.

Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве военнослужащего Магасумова

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей обвиняемого в убийстве 18-летней жительницы Луганска командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Суд отклонил жалобу стороны защиты на решение о заключении под стражу, оставив все без изменений.

По данным следствия, 11 августа Магасумов отдыхал в баре вместе с сослуживцем Павлом Яськевичем. Там они познакомились с двумя девушками, которые попросили их дать пострелять из пистолета. В результате одна из них погибла от выстрела. На следующий день Магасумова задержали, а в начале сентября заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной — экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури — приговорили к лишению свободы до четырех лет.

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