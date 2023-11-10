Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве военнослужащего Магасумова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей обвиняемого в убийстве 18-летней жительницы Луганска командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Суд отклонил жалобу стороны защиты на решение о заключении под стражу, оставив все без изменений.

По данным следствия, 11 августа Магасумов отдыхал в баре вместе с сослуживцем Павлом Яськевичем. Там они познакомились с двумя девушками, которые попросили их дать пострелять из пистолета. В результате одна из них погибла от выстрела. На следующий день Магасумова задержали, а в начале сентября заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной — экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури — приговорили к лишению свободы до четырех лет.