Суд вынес приговор соучастникам убийства Дарьи Дугиной

Соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной — экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури — приговорили к лишению свободы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.

Рыбин и Чаудхури обвиняются по статье, предусматривающей наказание за незаконный сбор или распространение информации о частной жизни. Первому также вменяется и другая статья — о злоупотреблении должностными полномочиями.

Гособвинение запросило для Рыбина шесть лет колонии, однако суд отправил его за решетку на четыре года. Чаудхури же будет лишен свободы на один год, вместо двух запрашиваемых.

Рыбин в августе признал свою причастность к преступлению. По данным следствия, он предоставлял данные, в том числе о Дугиной, третьим лицам за деньги. С его помощью информация о журналистке попала в руки к злоумышленникам — организаторам теракта.

Дарья Дугина была убита 20 августа прошлого года. Ее машину подоврали, когда она направлялась в Москву из деревни Захарово. Дугина ехала за рулем Toyota Land Cruiser. Журналистке было 29 лет.

ФСБ вскоре раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая, согласно данным следствия, действовала в интересах украинских спецслужб. Фигурантка арестована заочно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Россия так и не увидела реакции международных организаций на убийство журналистки Дарьи Дугиной.