Креативный директор Moschino Дэвид Ренне умер в 46 лет

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Алексей Панков
Алексей Панков 28 0

Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренне

Креативный директор Moschino Дэвид Ренне умер в 46 лет

Фото: фото из открытых источников

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Сотрудник известного бренда скончался спустя девять дней после вступления в должность мечты.

Итальянский модельер Дэвид Ренне, креативный директор Moschino, умер в возрасте 46 лет. Такой новостью поделились представители материнской компании бренда Aeffe SpA.

О назначении Ренне на должность стало известно 16 октября. Он приступил к своей работе 1 ноября и скончался всего девять дней спустя, 10 ноября.

«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло», — отметил Массимо Ферретти, председатель правления Aeffe SpA.

Дебют первой коллекции Moschino под руководством Ренне должен был состояться на выставке Milan Fashion в феврале 2024 года. Ренне до этого возглавлял отдел женской одежды в Gucci.

Представители бренда выразили соболезнование родным и близким мужчины.

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